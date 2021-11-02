США сокращают присутствие войск в Испании впервые за 30 лет

Силы реагирования морской пехоты США, прибывшие в апреле 2013 года на базу Морон-де-ла-Фронтера (Севилья), чтобы вмешаться во время кризиса в Африке, перемещаются в Виченцу на севере Италии. Об этом сообщает El País, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что Штаты впервые за 30 лет значительно сокращают присутствие своих войск в Испании. По информации издания, это обусловлено вопросами внутренней реорганизации Пентагона и не имеет никакой политической подоплеки.

Всего Испанию должны покинуть около 850 американских морпехов и восемь единиц воздушной техники.

США развернули свои силы в Испании после нападения на американское представительство в ливийском городе Бенгази в 2012 году.