Переход к "зеленой" экономике создаст 30 млн рабочих мест по всему миру

Мировой переход к углеродно-нейтральной экономике может привести к созданию 30 млн новых рабочих мест в развитых и развивающихся странах. Такое мнение во вторник выразил президент США Джо Байден во время выступления на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Глобальный переход к углеродно-нейтральной экономике основывается на 30 млн новых рабочих местах к 2030 году", - сказал Байден, комментируя социально-экономический план США и других стран Группы семи Build Back Better World.

По его мнению, преобразования в экономике в связи с усилиями по предотвращению изменения климата представляют отличную возможность для организации новых рабочих мест и развития инновационных отраслей.

Президент США отметил, что при строительстве новой инфраструктуры необходимо отдавать приоритет усилиям по борьбе с изменением климата. Иными словами, новые инфраструктурные объекты не должны способствовать изменению климата. Он указал на ключевое значение прозрачности финансовых операций при инвестировании в подобные проекты в развивающихся странах. По мнению Байдена, демократическое устройство - одна из лучших гарантий эффективной реализации различных инициатив.

Американский лидер отметил, что участники инициативы Build Back Better World не станут диктовать развивающимся странам свои условия, а будут с ними сотрудничать. Развитые страны способны привлечь "триллионы долларов" частных инвестиций, добавил Байден. Западные страны намерены привлекать к обсуждениям проектов представителей гражданского общества.

Байден подтвердил, что США вместе со своими европейскими партнерами окажут ЮАР помощь в ее переходе от угля к экологически чистым источникам энергии. По его информации, на данный момент ЮАР занимает первое место по выбросам парниковых газов в Африке.