https://news.day.az/world/1398820.html Евросоюз выделил €1 млрд на защиту лесов
Евросоюз выделил €1 млрд на защиту лесов
Еврокомиссия объявила о выделении €1 млрд на глобальную инициативу по защите лесов. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я рада сообщить, что Еврокомиссия предоставит €1 млрд на глобальную инициативу по защите лесов", - заявила она. Фон дер Ляйен также пообещала, что Еврокомиссия "скоро представит директиву, которая должна ограничить влияние ЕС на уничтожение лесов". "Продукция, которая попадает на рынки ЕС, не должна вести к уничтожению лесов", - заявила она.
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