У въезжающих в Россию мигрантов захотели брать отпечатки пальцев

МВД разработало законопроект, согласно которому у въезжающих на территорию России мигрантов будут брать отпечатки пальцев. Такие меры хотят принять в отношении тех, кто планирует приобрести российское гражданство или остаться в стране более чем на 90 дней, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В документе говорится о прохождении дактилоскопической экспертизы для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Россию для работы или чтобы получить разрешение на работу. Нововведения не предполагают исключения для высококвалифицированных работников иди сотрудников иностранных компаний.

В проекте предлагается также собирать данные о мигрантах, цель приезда которых не связана с работой, однако которые планируют более 90 дней провести в России.