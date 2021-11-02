Стали известны новые подробности о жертвах теракта в госпитале Кабула

Количество жертв из-за теракта в военном госпитале Кабула имени Сардара Мохаммада Дауд-Хана выросло до 23 человек. Еще 50 человек были ранены. О новых подробностях стало известно РИА Новости со слов источника в больнице, передает Day.Az.

Собеседник агентства рассказал, что нападавших было четверо. Один из них взорвал себя на входе в больницу, других устранили боевики движения "Талибан". Ранее сообщалось, что в теракте погибли по меньшей мере 15 человек.

Очевидцы рассказали, что на крупнейший военный госпиталь Афганистана напали террористы из "Исламского государства" (ИГ). Однако пока ни ИГ, ни официальные лица в Афганистане не подтвердили эту информацию. Однако сам факт теракта подтвердил официальный представитель МВД Афганистана в правительстве талибов Кари Саид Хости.

2 ноября у входа в госпиталь прогремело два мощных взрыва. Позже террористы ворвались внутрь больницы, где завязалась интенсивная перестрелка. Это нападение - одно из серии происшествий, произошедших в Афганистане за последние месяцы. Ответственность за многие из них берет на себя ИГ.

Фото: Zohra Bensemra / Reuters