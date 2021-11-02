По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате взрыва бомбы в провинции Белуджистан на западе Пакистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на полицию.

По его данным, неизвестные осуществили подрыв самодельного взрывного устройства, содержавшего от 4 до 5 кг взрывчатых веществ, в округе Харан в юго-западной части провинции. Взрыв произошел, когда мопед, на котором размещалась бомба, двигался по одной из загруженных транспортом дорог округа. В результате взрыва 14 прохожих получили ранения.

Согласно агентству, все пострадавшие доставлены в больницу, четверо из них находятся в критическом состоянии. Полиция проводит расследование инцидента.

Пока ни одна из действующих в Белуджистане радикальных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Обстановка в Белуджистане в последние месяцы обострилась в результате активизации националистических и сепаратистских группировок, выступающих против мер правительства Пакистана по укреплению централизации страны.