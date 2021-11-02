Переговоры по СВПД должны быть на основе взаимных интересов

Группа "4+1" должна быть готова к переговорам, основанным на взаимных интересах и правах, заявил во вторник министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Об этом сообщает Trend со ссылкой на ИРНА, передает Day.Az.

"Белый дом призывает к переговорам с Ираном и заявляет, что готов вернуться к СВПД. Тем не менее, он одновременно вводит новые санкции в отношении иранских физических и юридических лиц. Мы внимательно изучаем поведение г-на Байдена", - написал Амир Абдоллахиан в своем аккаунте в Twitter.

Министр иностранных дел Ирана отметил, что цель переговоров не в разговорах ради разговоров, а в достижении ощутимых результатов на основе уважения взаимных интересов.

"Группа 4+1 должна быть готова к переговорам, основанным на взаимных интересах и правах", - написал он.