Переговоры по СВПД должны быть на основе взаимных интересов - глава МИД Ирана
Группа "4+1" должна быть готова к переговорам, основанным на взаимных интересах и правах, заявил во вторник министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Об этом сообщает Trend со ссылкой на ИРНА, передает Day.Az.
"Белый дом призывает к переговорам с Ираном и заявляет, что готов вернуться к СВПД. Тем не менее, он одновременно вводит новые санкции в отношении иранских физических и юридических лиц. Мы внимательно изучаем поведение г-на Байдена", - написал Амир Абдоллахиан в своем аккаунте в Twitter.
Министр иностранных дел Ирана отметил, что цель переговоров не в разговорах ради разговоров, а в достижении ощутимых результатов на основе уважения взаимных интересов.
"Группа 4+1 должна быть готова к переговорам, основанным на взаимных интересах и правах", - написал он.
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