В Эфиопии ввели режим ЧП

Совет министров Эфиопии во вторник объявил режим чрезвычайного положения по всей стране. Об этом сообщает эфиопский телеканал Fana, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

С совместным заявлением по этому поводу выступили глава правительственной службы Эфиопии по связям с общественностью Легесс Тулу и министр юстиции и генеральный прокурор страны Гидеон Тимотиос. Режим вступает в силу с сегодняшнего дня. Отмечается, что данная мера принята для защиты населения от повстанцев Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

НФОТ объединил свои силы с "Армией освобождения Оромо" 1 ноября, они рассматривают возможность наступления на столицу Эфиопии Аддис-Абебу.

После этого власти ряда крупнейших регионов и городов Эфиопии, включая столицу Аддис-Абебу, призвали жителей объединиться против повстанцев Тыграя и их союзников и встать с оружием в руках на защиту своей родины.