Россия пригласила дипломатов из США для нормализации работы посольства
Россия пригласила дополнительных дипломатов из США в Москву для нормализации работы посольства и оказания консульских услуг. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В России американское дипломатическое и консульское присутствие снизилось до уровня, когда уже просто невозможно оказывать самые основные консульские услуги, например, выдачу виз российским гражданам, которым нужно поехать в США. От россиян требуется буквально выехать за границу, чтобы обратиться за американской визой", - сказал Рябков.
Он назвал такую ситуацию нетерпимой, призвав американскую сторону усилить посольство в Москве и направить сотрудников, чтобы "как-то нормализовать оказание консульских услуг в Москве".
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