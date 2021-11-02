Россия пригласила дипломатов из США для нормализации работы посольства

Россия пригласила дополнительных дипломатов из США в Москву для нормализации работы посольства и оказания консульских услуг. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В России американское дипломатическое и консульское присутствие снизилось до уровня, когда уже просто невозможно оказывать самые основные консульские услуги, например, выдачу виз российским гражданам, которым нужно поехать в США. От россиян требуется буквально выехать за границу, чтобы обратиться за американской визой", - сказал Рябков.

Он назвал такую ситуацию нетерпимой, призвав американскую сторону усилить посольство в Москве и направить сотрудников, чтобы "как-то нормализовать оказание консульских услуг в Москве".