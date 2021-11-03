https://news.day.az/world/1398904.html Министр обороны Украины подал в отставку
Министр обороны Украины подал в отставку
Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, передает Day.Az.
Таран подал заявление об отставке в Раду, написал Мельничук в своем телеграм-канале во вторник.
Таран занимал должность министра обороны с 4 марта 2020 года.
Ранее глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что у Тарана "есть жалобы на состояние здоровья", в связи с чем министерство может возглавить другой человек.
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