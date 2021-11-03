https://news.day.az/world/1398905.html В Канаде выпавшие из грузовика бревна попали в школьный автобус с детьми
В Канаде выпавшие из грузовика бревна попали в школьный автобус с детьми
Два бревна, выпавшие во время движения из кузова грузовика, попали в школьный автобус с детьми. Об этом сообщил телеканал CTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС
Инцидент произошел в городе Баррхед, который расположен в 120 км к северо-западу от Эдмонтона (провинция Альберта). На фотографии, распространенной телеканалом, видно, что бревна пробили левый бок автобуса и застряли в одном из окон, помяв крышу.
Пострадавших нет. Сколько детей находилось в автобусе, не уточняется. Местный школьный совет распространил заявление, в котором заверил, что находившимся в салоне школьникам будет оказана необходимая эмоциональная поддержка.
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