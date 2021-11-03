Байден считает, что участникам климатической конференции в Глазго удалось многого добиться

Участники 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго смогли многого добиться за минувшие два дня. Об этом президент США Джо Байден заявил во вторник на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи лидеров, которая проходила в рамках упомянутого двухнедельного форума, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовимся завершить еще один насыщенный день в Шотландии. Полагаю, мы сделали многое, у нас было много хороших и содержательных встреч с моими коллегами <...>. Для США было крайне важно быть здесь", - сказал он.

Байден считает, что отказ руководства России и Китая от очного присутствия на саммите G20 и COP26 был ошибкой. Его попросили прокомментировать тот факт, что председатель КНР Си Цзиньпин не посетил G20 и COP26. "Я отмечал, что отсутствие Китая, России и Саудовской Аравии - это проблема", - утверждал президент.

"Мы появились [на форумах]. И своим появлением мы оказали глубокое влияние на то, как, я думаю, остальной мир смотрит на Соединенные Штаты и их роль лидера", - полагает хозяин Белого дома.

"Я думаю, что это было большой ошибкой, откровенно говоря, что Китай не появился [на обоих форумах]. Остальной мир будет смотреть на Китай и спрашивать, какую ценность он [Китай] представляет? И они потеряли способность влиять на людей во всем мире и на всех людей здесь, на COP26. Точно так же я бы высказался и в отношении России", - утверждал Байден.

В воскресенье он уже утверждал, что разочарование по итогам саммита G20 в Риме в плане климатической повестки связано с позициями России и Китая.

Как заявил президент РФ Владимир Путин во вторник в видеообращении к участникам сессии по управлению лесным хозяйством и землепользованием, проходящей в рамках COP26, Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов. Он подчеркнул, что "сохранение лесов и других природных экосистем является одной из ключевых составляющих международных усилий по решению проблемы глобального потепления, сокращению эмиссии парниковых газов". Эта тема, по словам российского лидера, органично вписывается в многоплановую повестку дня климатической конференции в Глазго. Путин сообщил, что РФ принимает самые серьезные и энергичные меры для сохранения лесов, совершенствует управление лесным хозяйством, борется с незаконными рубками и лесными пожарами, увеличивает площади лесовосстановления, последовательно наращивает финансирование на эти цели.