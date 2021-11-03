Почти 100 поставщиков в ФРГ с августа повысили цены на газ для населения

Стоимость электроэнергии и газа в Германии продолжает расти: с августа текущего года 98 компаний по обслуживанию бытовых потребителей объявили об увеличении цен на голубое топливо, причем три из них предупредили о росте цен более чем в два раза. Об этом сообщила онлайн-площадка сравнения предложений Check24, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в среднем рост цен на газ для населения составил 17,3%. Причем еще в конце сентября текущего года компаний - поставщиков газа, повысивших цены или предупредивших об их увеличении, было около 50.

Дополнительные расходы для среднего домохозяйства в Германии в связи с ростом стоимости электроэнергии и газа могут составить €263. По данным онлайн-площадки, это коснется около 560 тыс. немецких домохозяйств.

Одной из основных причин повышения цен является увеличение мирового спроса на энергоносители в результате экономического подъема после кризиса, вызванного пандемией. Эксперты предупреждают, что предстоящей зимой потребителей в ФРГ ожидает волна повышений цен на газ.

По оценке Федерального статистического ведомства ФРГ, в стране насчитывается около 42,8 млн квартир (данные за 2020 год), почти половина из них отапливается газом. Всего услуги по газоснабжению населения оказывают 683 компании.

Цена газа в Европе начала снижаться на прошлой неделе после того, как президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ 8 ноября увеличить поставки в хранилища компании в Европе. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что газовый холдинг выполнит это поручение.