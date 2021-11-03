Названы герои в ежедневной борьбе за климат

В Великобритании решили отметить вклад обычных людей в борьбу за климат. Некоммерческая организация Futerra Solutions Union вместе с известным в стране креативным агентством Rankin организовали фотопроект The Everyday Climate Heroes, чтобы назвать героев в противостоянии глобальной катастрофе. Подробности опубликованы на сайте программы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Rankin и Futerra сделали фото и узнали истории десятерых британцев, которые ежедневно разными способами пытаются снизить воздействие на окружающую среду - так авторы инициативы хотят побудить жителей страны и всего мира следовать их примеру. Портреты борцов за экологию появятся на тысяче площадок по всей Великобритании во время конференции ООН по изменению климата (COP26).

Участники проекта рассказали, как они пришли к экологичному образу жизни. Терри Пью 16 лет проработал инженером в угледобывающей компании, затем занимался ремонтом медицинского оборудования. С выходом на пенсию он задумался о спасении планеты от загрязнения - стал волонтером на ветряной ферме и начал читать детям лекции о климатическом кризисе. Кэрол Шиф осознала важность борьбы с климатическими изменениями после рождения сына. В 2020 году она с семьей переехала в Шотландию и начала заниматься деталями для ветрогенераторов и переработкой отходов.

Ибе Хайтер понял, что слишком мало жителей Ливерпуля выбирают экологичный транспорт, и захотел пересадить их на велосипеды - для этого он основал благотворительную организацию Cycle of Life, которая популяризирует это средство передвижения. Джон Карриган искал способы сэкономить на счетах за электричество и обнаружил, что эффективнее всего это можно сделать за счет возведения энергоэффективного дома. Теперь мужчина занимается строительством экологичных зданий в ирландском Белфасте.

Среди героев в борьбе за экологию также есть фермеры, производители тепловых насосов и школьники с инвалидностью по зрению. Все участники проекта отметили, что не считают свои действия чем-то особенным, но рады приносить пользу планете.