США призвали бороться с преследованием журналистов

Правительство США в международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов призвало бороться с преследованием и запугиванием сотрудников СМИ. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, заявление опубликовано на сайте Госдепа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Прайс указал, что независимость прессы "защищает права граждан, гарантирует информированность" общественности. Он обратил внимание, что угрозы насилия и тюремного заключения все чаще поступают в адрес журналистов от властей, выходя за пределы государственных границ.

"В том числе за счет ненадлежащего использования цифровых технологий наблюдения, которые отслеживают коммуникации и местонахождение журналистов, чтобы ограничить их возможность сообщать о коррупции в правительстве и репрессиях", - подчеркнул глава пресс-службы.

Госдеп поддержал решение Нобелевского комитета удостоить Нобелевской премии мира журналистов Марию Рессу из Филиппин и главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова из России. В США призвали противостоять увеличению числа случаев физических атак, онлайн-преследования, запугивания судебными исками и давления на СМИ со стороны регулирующих органов по всему миру.

Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов учрежден Генассамблеей ООН 18 декабря 2013 года. Он ежегодно отмечается 2 ноября с целью привлечения внимания к проблемам нападений на журналистов и сотрудников СМИ.