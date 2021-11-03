В Швеции мужчина убил человека, упав с седьмого этажа в концертном зале

Мужчина упал с седьмого этажа на двух человек в концертном зале в шведском городе Уппсала, он скончался, также погиб один из пострадавших при инциденте, сообщила шведская полиция.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, по данным правоохранителей, очевидцы сообщили, что мужчина упал на двух человек, которые находились в фойе. "Человек, упавший с большой высоты, мужчина около 80 лет, скончался на месте. Другой человек, мужчина около 60 лет, находившийся в фойе, позднее также скончался", - сообщила полиция.

Шведская газета Aftonbladet сообщила, что во вторник вечером в Уппсале должен был пройти трибьют-концерт, посвященный легендарным музыкантам группы ABBA Бьёрну Ульвеусу и Бенни Андерсену, однако он был отменен в связи с инцидентом.

Также правоохранители сообщили о женщине, получившей травмы. По данным полицейских, концертный зал, вмещающий около 1000 человек, сейчас закрыт для расследования произошедшего.

При этом на сайте уппсальского концертного комплекса сообщается, что он останется закрытым с 3 по 5 ноября.

На данный момент полиция рассматривает произошедшее как несчастный случай.