Европу обвинили в кризисе в Афганистане после прихода к власти талибов

Страны Европы сами подвели Афганистан к гуманитарному кризису, который случился после того, как "Талибан" захватил власть в стране в августе 2021 года. Об этом "Ленте.ру" в рамках спецпроекта "Проблемы первого мира" рассказал доктор Надер Талеби, исследователь из Берлинского института эмпирической интеграции и исследований миграции (BIM), передает Day.Az.

Он напомнил, что именно европейские страны, равно как и США, участвовали в 20-летней военной кампании в Афганистане. В связи с этим Талеби уличил Европейский союз в двуличии. По его мнению, хотя страны делают заявления о том, что хотят способствовать развитию демократии, в действительности они не собираются помогать афганцам.

То же самое, по его словам, происходило во время иностранных миссий в Йемене и Судане, которые обернулись гуманитарными катастрофами. "Неважно, что люди умирают в Йемене и Судане... До тех пор, пока это не касается европейских границ, этого не существует", - обозначил позицию европейцев Талеби.

Таким образом эксперт прокомментировал заявления европейских политиков относительно происходящего в Афганистане. Власти объединения опасаются, что происходящее в Исламской Республике может привести к очередному витку миграционного кризиса.

15 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что ЕС намерен реформировать Шенгенское соглашение в части миграционной политики, чтобы блокировать бесконтрольную миграцию. "Работая над реформированием Шенгена, мы должны найти новые пути, чтобы отвечать на эту агрессию и обеспечить единство и сплоченность в защите наших внешних границ", - заявила политик.

Вопросы миграционного кризиса в Европе и отношения европейцев к беженцам стали одной из центральных тем проекта "Ленты.ру" под названием "Проблемы первого мира". Материалы объединены темой кризиса либеральных ценностей в западном мире и расколу в обществе. В них идет речь о том, как идеи свободы и всеобщего равенства превращаются в инструмент угнетения, а борьба за права одних групп людей оборачивается бесправием других.