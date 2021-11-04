России катастрофически перестало хватать бумаги

На бумажном рынке России сложилась катастрофическая ситуация из-за беспрецедентного роста цен в текущем году. Об этом говорится в письме Союза предприятий печатной индустрии (СППИ), которое было направлено в адрес главы Минпромторга Дениса Мантурова 1 ноября, сообщает "Коммерсантъ", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным авторов обращения, мелованная бумага подорожала на 18 процентов, а картон - на 30 процентов. При этом участники рынка не верят, что в ближайшее время рост цен остановится.

Причиной того, что бумаги буквально перестало хватать, названа политика производителей. Из-за повышенного спроса они переходят на выпуск оберточной бумаги для китайских и индийских предприятий. Например, Соликамский целлюлозно-бумажный комбинат работает на внутренний рынок только два дня в месяц.

В организации попросили ведомство собрать совещание с производителями, полиграфистами и издателями, чтобы обсудить стабилизацию ситуации. Представитель Минпромторга заключил, что такое обсуждение состоится.

Противоречие между предприятиями и бумажными изданиями носит системный характер. Последние полагают, что правительство должно субсидировать кредиты на бумагу, которая нужна издателям, но производство которой невыгодно предприятиям. Исполнительный директор СППИ Павел Мирошников объясняет, что иначе не на чем будет печатать даже социальную продукцию.

В свою очередь лесопромышленники уверены, что ситуацию должен отрегулировать рынок, а постоянные обращения в правительство ее только усугубляют. Как заметил источник в отрасли, если издательства не готовы к рынку, им надо закрываться.

Рост цен на российском рынке совпадает с мировыми тенденциями. К середине текущего года стоимость макулатуры в мире выросла более чем в полтора раза. В России упаковочный картон к тому же времени подорожал на 35-50 процентов в зависимости от производителя. Участники рынка напоминают, что спрос на упаковку резко вырос в связи с пандемией - ведь продажи товаров онлайн, требующих упаковки, заметно выросли.

В июне на нехватку и подорожание бумаги, которое приводит к повышению цен на продукцию, пожаловались российские книжные издательства. Они указали, что причиной стал рост цен на макулатуру более чем в два раза.