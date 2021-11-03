В США застрелили подозреваемого в незаконном ношении оружия
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22 октября сотрудники полиции американского округа Колумбия попытались задержать подозреваемого в незаконном ношении оружия, который находился за рулём внедорожника.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Водитель резко ускорился, отбросив двоих офицеров. Третьему удалось "зацепиться" и застрелить преступника.