https://news.day.az/world/1399017.html В США застрелили подозреваемого в незаконном ношении оружия - ВИДЕО
В США застрелили подозреваемого в незаконном ношении оружия - ВИДЕО
22 октября сотрудники полиции американского округа Колумбия попытались задержать подозреваемого в незаконном ношении оружия, который находился за рулём внедорожника.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Водитель резко ускорился, отбросив двоих офицеров. Третьему удалось "зацепиться" и застрелить преступника.
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