https://news.day.az/world/1399030.html Боевики "ИГ" расстреляли автомобиль с чиновником в Афганистане - ВИДЕО
Боевики "ИГ" расстреляли автомобиль с чиновником в Афганистане - ВИДЕО
В Сети опубликованы редкие кадры нападения террористов ИГ на представителей бывшего правительства Гани в Афганистане.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские телеграм-каналы, боевики расстреляли автомобиль с чиновником в Джелалабаде. Нападение имело место ещё до прихода талибов к власти в стране.
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