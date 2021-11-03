Боевики "ИГ" расстреляли автомобиль с чиновником в Афганистане

В Сети опубликованы редкие кадры нападения террористов ИГ на представителей бывшего правительства Гани в Афганистане.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские телеграм-каналы, боевики расстреляли автомобиль с чиновником в Джелалабаде. Нападение имело место ещё до прихода талибов к власти в стране.