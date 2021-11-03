Запуск «Северного потока-2» оказался под угрозой затянуться до мая

Процесс получения разрешения со стороны Германии на использование газопровода "Северного потока-2" может растянуться вплоть до начала мая 2022 года. Как сообщает Bloomberg, запустить его могут только после того, как немецкая сторона передаст все необходимые документы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дело в том, что федеральное сетевое агентство ФРГ должно вынести предварительное решение по сертификации до 8 января, затем оно будет передано на двухмесячное рассмотрение Европейской комиссии. Ее вердикт не будет иметь обязательного характера, однако теоретически процесс оказывается под угрозой растянуться еще на два месяца, до 8 мая. И только после этого немецкий регулятор сможет выдать газопроводу лицензию. При этом поставки по "Северному потоку-2" могут начаться уже на следующий день после получения документа.

С другой стороны, отмечает агентство, бюрократическую волокиту могут ускорить на фоне усугубляющегося энергетического кризиса. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживала проект и того же скорее всего будет придерживаться ее потенциальный приемник Олаф Шольц, предполагает Bloomberg.

Ранее в ноябре премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал как можно скорее ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2". По его словам, властям Германии необходимы "ценовой тормоз" и газовая стратегия, которая поможет ФРГ обеспечить поставки топлива. Зедер отметил, что одной из таких мер должна стать работа газопровода. Министерство экономики ФРГ направило в Федеральное сетевое агентство (BNetzA) положительное заключение по сертификации газопровода. В ведомстве посчитали, что тот не представляет опасности для газоснабжения Германии и Евросоюза.