В Кабул прибыл первый самолет с гуманитаркой от ООН

В аэропорт столицы Афганистана - Кабула - прибыла первая партия гуманитарной помощи от ООН из Дубая. Об этом накануне сообщило Управление по делам беженцев ООН (УВКБ), передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Первый самолет привез вынужденным переселенцам 33 тонны комплектов, предназначенных для утепления в предстоящие зимние месяцы", - говорится в сообщении.

Ожидается, что 4 и 7 ноября в Кабул по этому же маршруту будут доставлены еще две аналогичные партии гуманитарной помощи.

По данным организации, в результате конфликта около 3,5 млн жителей Афганистана были вынуждены покинуть свои дома. Многие из них нуждаются в чрезвычайной помощив преддверии зимы, когда температура может опускаться до -25⁰C.

УВКБ также пополняет запасы необходимых предметов на складах в узбекском городе Термезе. Оттуда помощь по мере необходимости будут доставлять в Афганистан наземными маршрутами.