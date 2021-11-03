Италия может отказаться от "грин-пассов" при иммунизации 90% населения

Власти Италии могут пересмотреть требования ковид-сертификатов при достижении иммунизации 90% населения. Об этом в среду сообщил заместитель министра здравоохранения страны Андреа Коста, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Цель заключается в достижении 90% вакцинированных, и тогда, я думаю, можно будет перейти к новой фазе и пересмотреть ограничительные меры, такие как использование "грин-пассов", - сказал он в эфире радиостанции Cusano. - Для достижения этой цели не хватает около 2 млн граждан".

Согласно данным Минздрава, полный цикл вакцинации в Италии прошли 83% населения старше 12 лет. Власти надеются достигнуть 90% к концу года. Темпы вакцинации замедлились из-за того, что около 7% итальянцев не хотят прививаться. Есть также и те, кто пока сомневается.

Власти отстаивают систему "грин-пассов", которая, по утверждению министров, позволяет избегать новых локдаунов. В настоящий момент ковид-сертификат, основанный на свидетельстве о вакцинации или недавно перенесенной болезни, а также справке об отрицательном результате теста на коронавирус, требуется почти везде. В частности, он необходим для работы в государственном и частном секторах. С недавнего времени посетителям с "грин-пассами" разрешили полностью заполнять театры, кинотеатры и музеи.

Во вторник газета Corriere della Sera, ссылаясь на источники в правительстве республики, сообщила, что режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с пандемией коронавируса, может быть продлен в Италии до марта 2022 года, а срок необходимости предоставления ковид-сертификатов - до июня. Как отмечает газета, решение будет принято в конце месяца. Режим ЧС был объявлен в Италии 31 января 2020 года, его срок продлевали несколько раз. На данный момент он истекает 31 декабря, а закон, хотя и позволяет продлить его еще на 12 месяцев, но не предусматривает автоматической процедуры. Газета предполагает, что решение о ЧС будет увязано с декретом о необходимости "грин-пасса".