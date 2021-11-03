Пхеньян обвинил Сеул в политике двойных стандартов из-за наращивания вооружений

КНДР обвинила Республику Корея в применении двойных стандартов в двусторонних отношениях. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в среду на северокорейском внешнеполитическом портале "Меари", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Авторы публикации указывают, что в последнее время Сеул вкладывает "астрономические средства" в разработку и закупку новых вооружений оружия. "При нынешнем южнокорейском правительстве (сейчас у власти находится более левая Демократическая партий "Тобуро" - прим. ТАСС) наблюдаются гораздо более высокие темпы роста военного бюджета, чем во время пребывания у власти консервативных сил", - подчеркивается в комментарии.

"Необдуманная политика властей Юга, призывающих к диалогу и одновременно предпринимающих враждебные действия, дестабилизирует ситуацию на Корейском полуострове и в регионе в целом", - резюмирует "Меари".

Южная Корея в последнее время начала активно совершенствовать оборонительные вооружения. В сентябре Сеул провел испытательный пуск баллистической ракеты с подводной лодки (БРПЛ). В ноябре страна начнет разрабатывать к 2027 году собственную военно-морскую систему перехвата самолетов и ракет, а к 2028 году планируется разработать собственные легкие торпеды.

В то же время сама КНДР 19 октября также успешно испытала новую БРПЛ - ранее народно-демократическая республика осуществляла запуски снарядов такого типа в 2015 и 2019 годах. Это ракетное испытание Пхеньяна стало восьмым в нынешнем году.