В Филадельфии полицейским запретят останавливать водителей

Мэр Филадельфии Джим Кенни подписал закон о "равенстве в вождении", запрещающий полицейским останавливать автомобили за правонарушения, классифицированные в правовом акте как "незначительные". Как сообщает CNN, такие случаи составляют 97% от всех случаев остановки машин полицией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках закона вводится категория "незначительного правонарушения на дороге". Теперь водителей в Филадельфии не будут останавливать за сломанную фару или автомобильное зеркало, незначительное повреждение бампера, неправильно прикрепленной номерной знак и другие подобные правонарушения. Полиция все равно сможет останавливать водителей в случаи серьезных проступков, такие как превышение скорости, сбитие дорожного знака, вождение в состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Законодатели городского совета обосновали необходимость принятия закона тем, что темнокожих водителей арестовывают в 5 раз чаще, чем белых, а индейцев - почти в шесть раз. При этом, в других частях страны некоторые такие случаи заканчивались перестрелкой и гибелью водителя. Были названы и другие причины необходимости подобных изменений.

"Мы хотим не только улучшить отношения между полицией и цветным населением, но и дать правоохранителям больше времени и ресурсов на то, чтобы они занимались по-настоящему серьезными преступлениями", - сообщил инициатор законопроекта и член законодательного совета Филадельфии Исайя Томас.