Пепел вулканов, таяние ледников - что ещё влияет на климат

Деятельность человека повышает температуру на планете - это научно доказано. Но наука также доказала, что на наш климат влияют и природные факторы: вулканическая активность, наличие ледников и так далее.

Начнем с того, что охлаждает наш климат. Это не столь очевидно, но необходимо упомянуть вулканы. Большие вулканы, в особенности, расположенные в тропиках, могут влиять на наш климат, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Пепел, который они выбрасывают в атмосферу, отражает солнечный свет, что способствует понижению температур на планете. В 1991 году извержение вулкана на Филиппинах привело к понижению мировых температур от нуля целых одной десятой до нуля целых двух десятых градуса. Тем не менее, необходимо помнить, что эффект от вулканической активности не так велик, а главное, недолговечен.