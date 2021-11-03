Криптовалюта по мотивам "Игры в кальмара" обвалилась до нуля

Сотни тысяч поклонников одного из самых обсуждаемых сериалов сезона попались на удочку мошенников. Из-за "Игры в кальмара" их втянули в крупную финансовую аферу.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на фальшивой криптовалюте по мотивам сериала киберпреступники заработали больше трех миллионов долларов.

Создатели назвали ее Squid. Всем покупателям обещали онлайн-розыгрыш, похожий на тот, что был в сериале. Победителю прочили 90 процентов от собранных средств.

На фоне ажиотажа стоимость токенов моментально взлетела почти до трех тысяч долларов за монету. После чего резко обвалилась до нуля. Оказалось, мошенники обналичили все собранные деньги, а затем просто удалили сайт.