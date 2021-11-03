Компании на лондонской бирже обязаны будут представлять экологические планы
Каждая компания, зарегистрированная на Лондонской фондовой бирже (ЛФБ), юридически будет обязана через пару лет представлять ежегодные планы по повышению своей экологичности. Об этом сообщает в среду газета Daily Telegraph со ссылкой на главу британского Минфина Риши Сунака, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Фирмам придется составлять регулярные "планы перехода" к более экологичной деятельности, чтобы "помочь Великобритании" добиться углеродной нейтральности к 2050 году. Это касается прежде всего компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, бурением нефтяных скважин, сжиганием угля для производства электроэнергии и другими углеродоемкими видами деятельности. Они "должны будут доказать, что планируют стать экологически чистыми", отмечает издание.
Контроль за выполнением подобных требований возложат на Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA), и в случае отсутствия экологических планов виновные могут быть оштрафованы или изгнаны с британских фондовых рынков.
Эти правила напрямую затронут все финансовые институты и учреждения Соединенного Королевства, прежде всего банки и пенсионные фонды, которые должны будут перейти "на экологически чистые инвестиции".
Новые правила, по данным газеты, могут быть приняты уже в 2023 году, после публикации результатов консультаций и начала переговоров с FCA.
Ранее было объявлено о создании при ЛФБ центра по борьбе с изменением климата в соответствии с инициативой "The Transition Pathway Initiative" (TPI) для оценки "прогресса компаний в переходе к низкоуглеродной экономике". Он начнет работу в начале 2022 года. По словам главы центра Адама Мэттьюза, новый центр станет "инструментом общего блага и даст возможность всем инвесторам принимать меры и оценивать климатические показатели через ту же призму".
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