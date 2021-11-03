https://news.day.az/world/1399158.html Покрытый пеплом остров Пальма - ФОТОРЕПОРТАЖ
На испанском острове Пальма, входящим в состав Канарских островов, уже больше полутора месяцев продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Покрытый пеплом остров Пальма - ФОТОРЕПОРТАЖ
На испанском острове Пальма, входящим в состав Канарских островов, уже больше полутора месяцев продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
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