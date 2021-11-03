В России самолет со сломанным шасси совершил экстренную посадку

Учебный самолет совершил вынужденную посадку на аэродроме в Ульяновске. В результате инцидента воздушное судно получило повреждение, однако никто из пассажиров не пострадал, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, легкий многоцелевой четырехместный самолет экстренно сел на ульяновском аэродроме утром 3 ноября.

"По предварительной информации, в 10:36 (по мск) воздушное судно марки Diamond DA42 M, бортовой номер RA-01718, совершило вынужденную посадку на аэродроме Ульяновск (Баратаевка). В результате посадки самолет получил повреждение шасси, среди людей пострадавших нет", - указано в сообщении ведомства.

Известно, что на борту самолета в момент происшествия находились инструктор и курсант. Борт принадлежит ФГБОУ ВО "Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева". Он выполнял учебно-тренировочный полет и вылетел из аэропорта города Чебоксары.

В настоящее время по факту инцидента с самолетом Diamond DA42 M проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.