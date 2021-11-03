Вечеринку Билла Гейтса на вредной яхте объяснили помощью планете

Во время круиза на вредной для экологии яхте в Турции основатель Microsoft Билл Гейтс присматривал сельскохозяйственные угодья для покупки, пишет New York Post (NYP). Миллиардер намерен создать там большую ферму, чтобы помочь спасти планету от глобального потепления, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Накануне приезда на климатический саммит ООН (COP26) Гейтс арендовал две роскошные яхты, которые являются одним из самых неэкологичных видов транспорта в мире. Источник издания объяснил, что в ходе путешествия филантроп не только устроил вечеринку в честь своего 66-летия, но и купил "сотни акров сельскохозяйственных угодий" для будущей фермы. Экологичная ферма будет принадлежать благотворительной организации "Фонду Билла и Мелинды Гейтс", которой он руководит вместе со своей бывшей женой.

По информации турецкой газеты Daily Sabah, Гейтс приехал в страну второй раз за четыре месяца с целью найти новые возможности для бизнеса и благотворительности. Оказалось, что миллиардеру уже принадлежит 8,9 тысячи гектаров земли недалеко от Восточной Фракии на западе Турции. На конференции ООН на этой неделе филантроп также пообещал выделить 315 миллионов долларов фермерам по всему миру, чтобы помочь им вырастить устойчивый к изменению климата урожай.

Однако в искреннем желании Гейтса спасти планету усомнились после того, как в сети появилась информация об арендованной им яхте. Миллиардер отпраздновал день рождения на роскошном судне Lana, двухнедельная аренда которого стоит два миллиона долларов. Яхта производит 19 тонн вредных выбросов в атмосферу в сутки, и подобные круизы усугубляют глобальное потепление.