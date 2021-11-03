Акция протеста перед кабмином в Ереване

Десятки родственников военных, пропавших без вести в ходе боевых действий в Карабахе, в среду перекрыли центральный проспект им. Тиграна Меца рядом со зданием армянского правительства с требованием провести встречу с премьер-министром республики Николом Пашиняном. Акцию транслируют в режиме реального времени местные новостные порталы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не уйдем, пока Никол Пашинян не примет нас. Хотим встретится только с ним, чтобы узнать судьбу наших детей", - заявил один из участников акции.

Специальные силы полиции неоднократно пытались открыть движение по проспекту, однако родственники пропавших без вести военных отказались выполнять их требования. В результате образовалась автомобильная пробка, полицейские несут усиленную службу.