Лидеры уличных банд призвали сообщества привиться от COVID-19

Семь лидеров новозеландских уличных банд объединились и по просьбе властей записали видеообращение, где призвали свои сообщества привиться от COVID-19. Об этом сообщает The Herald, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лидерам банд предложил записать ролик министр по делам маори (коренной народ Новой Зеландии - прим. "Ленты.ру") Уилл Джексон. В четырехминутном видео главы группировок просят общины прислушаться к мнению экспертов и защитить себя и жизни своих близких.

Вспышка коронавируса в Новой Зеландии носит выраженный этнический характер. Почти 70 процентов инфицированных - это маори и жители Тихоокеанской Новой Зеландии, которые составляют около 27 процентов от общей численности населения.

Системы здравоохранения обнаружили вирус минимум в трех общинах, относящихся к бандам. Это побудило правительство обратиться к их лидерам и предоставить особый статус для проведения просветительской работы в труднодоступных сообществах.