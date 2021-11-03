Китай вывел на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли

Китай запустил группы спутников дистанционного зондирования Земли типа Яогань-32. Об этом сообщает Синьхуа в среду, 3 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Ракета-носитель Чанчжэ-2C (Великий поход-2С) была запущена в 15:35 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань, расположенного на севере Китая.

Указано, что это уже запуск второй группы спутников типа Яогань-32. Позже стало известно, что спутники вышли в запланированную орбиту.

Для ракет-носителей серии Чанчжэн этот запуск стал 394-м по счету.