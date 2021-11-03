Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование индийской вакцины от коронавируса Covaxin (разработка компании Bharat Biotech) в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом говорится в заявлении организации в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Техническая консультативная группа, включающая экспертов ВОЗ из разных стран мира, постановила, что Covaxin соответствует стандартам организации, а ее достоинства превосходят недостатки", - указано в тексте.

Процедура EUL оценивает пригодность еще не лицензированной медицинской продукции во время ЧС - например, крупных вспышек заболевания в ряде стран без доступа к вакцинам. Цель такой процедуры - сделать препараты доступными в кратчайшие сроки.

В список одобренных ВОЗ вакцин сейчас входят препараты Pfizer/BioNTech, Janssen, Moderna, Sinovac, Sinopharm и AstraZeneca.