В России разбился самолет Ан-12

Самолет Ан-12 разбился под Иркутском, место его крушения обнаружено, сообщили в Сибирском авиационно-поисковом спасательном центре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По предварительным данным, место падения найдено - это район села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, на борту находились восемь человек. При падении Ан-12 загорелся.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что борт, выполняющий рейс Якутск - Иркутск, исчез с экранов радаров над Иркутской областью.

"Над Иркутской областью исчез с радаров самолет Ан-12 рейсом Якутск - Иркутск", - сказал собеседник агентства. По его данным, борт принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно". Самолет выполнял грузовой рейс.