Экстремальная жара может стать нормой в Европе

К концу 21 века в Европе ежегодно будет возникать рекордная жара в +50°, если страны срочно не сократят количество выбросов парниковых газов. Об этом говорится в исследовании британского Метеорологического бюро, сообщила 3 ноября газета The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Ученые установили, что смертоносная волна тепла в Европе этим летом была бы невозможна без климатического кризиса.

Издание напомнило, что жара, которую назвали Люцифер, установила новый температурный рекорд в +48,8° на Сицилии.

"Опасное изменение климата уже с нами", - заявил в ходе климатического саммита в Глазго профессор Питер Стотт, который является ведущим специалистом по экстремальным погодным условиям в Метеобюро Великобритании.

"Если вы посмотрите на +48,8° в Европе и +49,6° в Канаде, а также на то, что за этим следует - пожары, влияние на здоровье людей, сельское хозяйство - сейчас это всего лишь 1° глобального потепления. С последующим потеплением ситуация будет только ухудшаться.", - подчеркнул он.

При сегодняшней ситуации с изменениями климата экстремальную жару в Европе можно ожидать один раз в три года, однако если не будут приняты решительные меры по борьбе с потеплением, приход рекордных волн тепла будет учащаться.