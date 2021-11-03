https://news.day.az/world/1399252.html Появились первые фото с места крушения самолета Ан-12 в Иркутской области
Появились первые фото с места крушения самолета Ан-12 в Иркутской области
В сети появились первые фотографии с места крушения самолета Ан-12 в Иркутской области. Их публикует Telegram-канал НТВ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На снимки попал момент пожара, также на них можно увидеть, предположительно, обломки самолета.
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