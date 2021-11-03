США провели с Китаем 27 раундов переговоров по климату за месяц

Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри за последний месяц провел 27 раундов виртуальных переговоров с Китаем по вопросам климата. Об этом он рассказал во время встречи с мэрами городов на проходящей в Глазго климатической конференции COP26, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Также, по словам Керри, он уже дважды за месяц побывал в Китае, пытаясь убедить Пекин в необходимости диалога по снижению выбросов в атмосферу. "Мы по-прежнему сохраняем надежду. Китай в три раза больше выбрасывает в атмосферу, чем мы, а мы - вторые в мире", - заявил американский чиновник.

Он напомнил, что Пекин планирует построить угольную электростанцию мощностью в 260 ГВт. По словам Керри, если это произойдет, можно будет "тушить свет". Спецпредставитель Белого дома добавил, что для достижения целей по сокращению выбросов должны объединиться все страны. В первую очередь, это касается государств G20, на которые приходится 80 процентов мировых выбросов.