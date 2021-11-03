Во Франции обеспокоились российскими комплексами радиоэлектронной борьбы
Российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогут выводить из строя технику стран НАТО. Французское издание Atlantico обеспокоилось возможностями систем, расположенных в Калининградской области, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Во Франции обратили внимание на береговой комплекс радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН". Издание отмечает, что радиус действия комплекса составляет около трех тысяч километров. По мнению авторов материала, это дает возможность выводить из строя военное оборудование НАТО в Западной Европе.
"Примечательно, что высокотехнологичные американские истребители F-35 могут быть прикованы к Земле, лишенные их важной спутниковой связи", - пишет Atlantico.
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