Во Франции обеспокоились российскими комплексами радиоэлектронной борьбы

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогут выводить из строя технику стран НАТО. Французское издание Atlantico обеспокоилось возможностями систем, расположенных в Калининградской области, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во Франции обратили внимание на береговой комплекс радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН". Издание отмечает, что радиус действия комплекса составляет около трех тысяч километров. По мнению авторов материала, это дает возможность выводить из строя военное оборудование НАТО в Западной Европе.

"Примечательно, что высокотехнологичные американские истребители F-35 могут быть прикованы к Земле, лишенные их важной спутниковой связи", - пишет Atlantico.