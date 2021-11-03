https://news.day.az/world/1399265.html В Пентагоне сочли маловероятным возвращение войск США в Афганистан в будущем
В Пентагоне сочли маловероятным возвращение войск США в Афганистан в будущем
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил в среду, что на данном этапе он считает маловероятным какое-либо возвращение американских войск на территорию Афганистана в будущем, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Ожидаю ли я в будущем какой-либо повторный ввод ВС на территорию Афганистана? Такие решения принимает президент <...>. Но я считаю, что на данный момент это маловероятно", - сказал он, выступая на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.
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