В Пентагоне сочли маловероятным возвращение войск США в Афганистан в будущем

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил в среду, что на данном этапе он считает маловероятным какое-либо возвращение американских войск на территорию Афганистана в будущем, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ожидаю ли я в будущем какой-либо повторный ввод ВС на территорию Афганистана? Такие решения принимает президент <...>. Но я считаю, что на данный момент это маловероятно", - сказал он, выступая на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.