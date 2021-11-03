Компании обязали отчитываться о борьбе с изменением климата

Более 450 финансовых компаний из 45 стран мира объединились в Финансовый альянс Глазго за углеродную нейтральность (GFANZ), целью которого является борьба с изменением климата. Об этом было объявлено на конференции COP26 в Шотландии, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Участниками инициативы стали банки, страховые, аудиторские компании, фондовые биржи, рейтинговые агентства и пенсионные фонды, совокупные активы которых оставляют 130 триллионов долларов - приблизительно 40 процентов от мирового объема активов. Это почти в два раза больше той суммы, которой владели организации, присоединившиеся к альянсу в момент основания в апреле. Компании обязались достичь нулевых выбросов парниковых газов не позднее 2050 года. Уже к 2030 году альянс намерен сократить выбросы на 50 процентов.

Компании должны будут регулярно отчитываться о развитии зеленой повестки. "Чтобы избежать наихудших последствий изменения климата, необходимо ускоренно внедрять экологически чистую энергетику и другую инфраструктуру, а для этого потребуются триллионы долларов новых инвестиций - вероятно, примерно 100 триллионов долларов", - отметили в альянсе. При этом большая часть средств должна поступить из частного сектора.

Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак назвал взятые компаниями обязательства историческими и напомнил о планах страны стать первым в мире финансовым центром с нулевыми выбросами. Ранее Британия обязала компании отчитываться о климатических рисках. Меры начнут действовать с 2022 года.

Конференция по климату COP26 проходит в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября. Главы государств собрались, чтобы обсудить план реализации Парижского соглашения, подписанного в 2015 году. Мировые лидеры должны определить меры, которые помогут достичь цели по сдерживанию роста температуры Земли в пределах 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Также им предстоит решить, как реагировать на те последствия глобального потепления, избежать которых уже не удастся.