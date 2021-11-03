В США изъяли почти тонну кокаина на пути в Нью-Йорк

Управление по борьбе с наркотиками США изъяло почти тонну кокаина на пути в Нью-Йорк. Об этом сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, всего было конфисковано около 920 килограммов запрещенных веществ - две партии по 460 килограммов. В ходе расследования сотрудники агентства обвинили Хорхе Апонте-Гусмана, Нельсона Аграмонте-Минайю и Карлоса Мезонета-Лопеса в заговоре с целью незаконного оборота наркотиков.

Изъятая партия кокаина стала крупнейшей в штате Нью-Йорк за прошедшие десять лет. Представитель местного Управления по борьбе с наркотиками Рэй Донован подчеркнул, что этот захват доказывает изменение ситуации с незаконным оборотом наркотиков в Нью-Йорке: объем изъятий кокаина за последний год вырос более чем на 150 процентов.