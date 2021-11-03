В Пентагоне заявили о расширении ядерных сил Китая

Пентагон повысил оценки роста ядерного потенциала КНР и считает, что Пекин может получить 700 боеголовок к 2027 году и 1 тысячу - к 2030-му.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в опубликованном в среду докладе американского минобороны.

"Растущий темп расширения ядерных сил КНР может позволить ей получить к 2027 году до 700 ядерных боеголовок, установленных на средства доставки.

КНР, вероятно, намеревается получить по меньшей мере 1 тысячу боеголовок к 2030 году, что выходит за пределы темпа, спрогнозированного министерством обороны (США) в 2020 году", - говорится в сообщении.