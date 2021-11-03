Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили

Моя позиция по помилованию бывшего президента Михаила Саакашвили тверда и неизменна, нет и никогда, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

"Бывший президент не соответствует ни одному критерию политического заключения или жертвы невиновности. Это осужденный, прибывший в страну добровольно и незаконно, въезд которого был направлен на дестабилизацию. Я никогда не вернусь к этому вопросу. Тем не менее, в связи с высоким общественным и политическим интересом, его следует считать особым заключенным, и это требует особого внимания со стороны администрации пенитенциарного учреждения, правительства. Примите все меры для того, чтобы ухудшение здоровья не использовалось для политических спекуляций или дестабилизации. Это требует максимальной прозрачности и своевременного реагирования на любые признаки обострения. Я не вернусь к этому вопросу", - сказала Саломе Зурабишвили.