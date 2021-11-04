https://news.day.az/world/1399355.html Названа вероятная причина крушения самолета в России
Названа вероятная причина крушения самолета в России
Ледяной дождь спровоцировал катастрофу самолета Ан-12 в Иркутской области, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Первичные данные - в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца - говорят в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг", - сказал знакомый с ходом расследования собеседник агентства.
По его данным, наряду с рулем высоты могли обледенеть элементы механизации крыла. Сопутствующими факторами мог стать перегруз и неверная центровка груза самолета.
"Самолет по сути стал неуправляем и рухнул с высоты принятия решения перед уходом на второй круг", - сказал источник.
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