Названа вероятная причина крушения самолета в России

Ледяной дождь спровоцировал катастрофу самолета Ан-12 в Иркутской области, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Первичные данные - в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца - говорят в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг", - сказал знакомый с ходом расследования собеседник агентства.

По его данным, наряду с рулем высоты могли обледенеть элементы механизации крыла. Сопутствующими факторами мог стать перегруз и неверная центровка груза самолета.

"Самолет по сути стал неуправляем и рухнул с высоты принятия решения перед уходом на второй круг", - сказал источник.