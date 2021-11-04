В Дании зафиксировали вспышки птичьего гриппа H5N1

Власти Дании зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 на крупной ферме по выращиванию индейки и в птицеводческом хозяйстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте министерства продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства страны.

Согласно опубликованным материалам, ​1 ноября этого года была подтверждена вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в муниципалитете Слагельсе на ферме по выращиванию индейки, где содержатся около 28 тысяч птиц.

"Датское управление ветеринарии и продовольствия установило зоны в 3 и 10 километров вокруг хозяйства и принимает необходимые меры для предКроме того, 3 ноября была подтверждена еще одна вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в птицеводческом хозяйстве, где содержалось около 50 кур, уток и гусей. Вспышка также была зафиксирована в муниципалитете Слагельсе, управление ветеринарии приняло меры, аналогичные тем, что были применены в первом случае.

Согласно сообщению датских властей, ​​с сентября 2021 года в Европе, включая Данию и соседние с ней страны, произошло более 50 вспышек вируса гриппа А высокой патогенности (H5N1) у диких птиц. Поэтому 1 ноября власти Дании издали приказ, в соответствии с которым вся домашняя птица и другие птицы, содержащиеся в неволе, должны находиться в помещении или под крышей, за сеткой или проволокой. Таким образом предполагается защитить домашнюю птицу от контакта с дикими птицами.отвращения распространения инфекции из пострадавшего хозяйства", - говорится в сообщении ведомства.