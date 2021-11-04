Более 20 млн американцев получили бустерные дозы вакцин от коронавируса

Более 20 млн американцев уже получили бустерные дозы вакцины от коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Джо Байден, выступая в Белом доме.

"У нас более чем достаточный запас бустерных доз", - сказал он, призвав категории населения, которым необходимы дополнительные дозы вакцины, как можно скорее ревакцинироваться. "Более 20 млн американцев уже получили бустерную дозу", - сообщил он.

В целом, по словам Байдена, 193 млн американцев в настоящий момент считаются полностью вакцинированными от коронавируса. "И число невакцинированных американцев в возрасте от 12 лет и старше снизилось со 100 млн до примерно 60 млн", - добавил американский лидер.

Сам президент был также ревакцинирован в конце сентября. Он получил третью дозу вакцины американской компании Pfizer и германской BioNTech.