В COVAX сообщили о поставке во Вьетнам в ближайшее время 9 млн доз вакцин от коронавируса

Вьетнам получит в ближайшее время 9 млн доз вакцин против коронавируса. Об этом заявила исполнительный директор программы COVAX Аурелия Нгуен на встрече в Париже с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем, который находится с официальным визитом во Франции, сообщило в четверг Вьетнамское информационное агентство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Руководитель программы COVAX, призванной содействовать предоставлению странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам, высоко оценила усилия вьетнамского правительства по вакцинации против коронавируса. Она заверила, что COVAX продолжит сопровождать Вьетнам в профилактике эпидемий, предоставляя необходимые препараты, оказывая техническую поддержку прививочной кампании и координируя поиск источников вакцин. В ближайшее время COVAX предоставит Вьетнаму более 9 млн доз вакцин Pfizer и Moderna, сообщила Аурелия Нгуен.

Премьер-министр Вьетнама отметил важность поддержки COVAX, подчеркнув, что во многом благодаря этому эпидемическая ситуация в стране улучшилась и была взята под контроль. Фам Минь Чинь объявил, что правительство республики решило дополнительно профинансировать COVAX в размере $500 тыс., в результате чего общая сумма средств, предоставленных программе Вьетнамом, составит $1 млн.

COVAX является международным механизмом распределения вакцин, запущенным Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В 2021 году COVAX обязалась бесплатно предоставить Вьетнаму 38,9 млн доз вакцин от коронавируса, 23 млн из которых уже переданы республике.