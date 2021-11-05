КНДР готовится к перезапуску железнодорожного сообщения с Китаем

КНДР находится в финальной стадии подготовки к запуску движения товарных поездов через границу с Китаем после того, как оно было прекращено в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил в четверг в Сеуле на брифинге для журналистов представитель южнокорейского министерства объединения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По нашим оценкам, приготовления к возобновлению товарных грузоперевозок посредством железнодорожного транспорта находятся в последней стадии", - отметил чиновник. В то же время он затруднился сказать, когда именно можно ожидать открытия китайско-северокорейской границы.

На прошлой неделе южнокорейское Национальное разведывательное управление сообщило, что, по его данным, представители КНДР ведут соответствующие переговоры с Китаем и Россией и что трансграничное движение грузовых поездов может возобновиться уже в ноябре.

Ранее КНДР открыла часть своих портов, через которые уже состоялся ряд поставок грузов со стороны международных гуманитарных организаций.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в КНДР с начала пандемии не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.